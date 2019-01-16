Николай Валуев - о Кокорине и Мамаеве: "Футбол - это их профессия, почему бы им не вернуться?"

Бывший чемпион мира по версии WBA Николай Валуев считает, что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву стоит вернуться в профессиональный футбол.

– Имеют ли право Кокорин и Мамаев вернуться в футбол после истечения срока наказания? Если "большой футбол" захочет этого, - приводит слова Валуева сайт interskol.ru. - Ведь это их работа, это их профессия, так почему бы нет? Нельзя забывать о том, как говорил кто-то из великих криминалистов, что отбытие наказания, всё-таки частично снимает вину с человека.

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