Николай Трубач: "Рианчо не работал на серьезном уровне, разве что начинающим физруком у Бердыева"

Известный артист и болельщик "Спартака" Николай Трубач поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Рауле Рианчо. Трубач считает, что испанский специалист недостоин возглавлять "Спартак".

– Выступления Рианчо на пресс-конференциях и проведение открытых тренировок воспринимаю как заигрывание с публикой, – сказал Трубач. – Самого его я не вижу ни в первом, ни во втором, ни в третьем тренерском эшелоне, он – человек из ниоткуда. Для владельцев "Спартака", футболистов и болельщиков мало значит то, что он работал помощником в киевском "Динамо", "Рубине" и сборной Украины. Действия Рианчо – самопиар. Помните, как в старой юмористической миниатюре: "Ну возьмите меня!"? Рианчо понимает, что ему в "Спартаке" ничего не светит, и пытается показать, какой он хороший, в надежде, что его сделают главным, как было с предшественником. Но мне кажется, это не тот случай.

– Значит, у него нет шансов стать главным?

– А что он может показать? Рианчо никогда не работал на серьезном уровне, разве что начинающим физруком у Бердыева. "Спартак" – клуб с традициями, с деньгами, в конце концов. Не должен в очередной раз назначать помощника главным тренером, это несерьезно. Да, один раз такой ход сработал, но в сезоне-2016/17 конкуренты в борьбе за чемпионство находились не в лучшем состоянии. (Иван Торопцев)​

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