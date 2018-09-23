Николай Трубач: "Плюсов в работе Карреры на данный момент не вижу"

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Николай Трубач – о ситуации в команде и предстоящем сегодня матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Именно дерби, на ваш взгляд, решит судьбу Карреры?

– В другие времена однозначно ответил бы "да". А сейчас мне кажется, что карт-бланш от руководства у Карреры более мощный, чем в прошлые годы. Поэтому отставка может и не произойти даже при поражении. Конечно, как обычно при череде неудач, идет мощному лоббирование ухода тренера со стороны известных людей, но мне кажется, что у боссов "Спартака" есть на этот счет свои аргументы. Например, продажа Промеса, большое количество молодых в основном составе. Думаю, Каррера при любом результате удержится.

– А в целом логично было бы его уволить, если "Спартак" уступит ЦСКА?

– Если тренер не выполняет поставленные задачи…. Давайте возьмем чуть шире: "Спартак" не попал в Лигу чемпионов, напрямую, позорно проиграв позорно "Динамо". Команда в полуфинале Кубка страны потерпела поражение от "Тосно", хотя трофей был практически в руках. На пробилась в ЛЧ через отбор. Не показывает нормальный футбол в премьер-лигу. Плюсов в работе Карреры на данный момент не вижу. Какие есть аргументы для того, чтобы он остался? Не знаю. Поэтому выступаю на стороне тех людей, которые за то, чтобы предать "Спартаку" новый импульс. (Арман Мкртчян)​

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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