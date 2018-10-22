Николай Трубач – об увольнении Карреры из "Спартака": "Пока тренер горел на бровке, команда сгорала на поле"

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Николай Трубач поделился с "СЭ" мнением об увольнении главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Итальянец возглавлял команду с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

– Последнее события внутри команды – отстранение Глушакова и Ещенко за лайки – могли осложнить ситуацию для Карреры, повлиять на решение руководства?

– Конечно, могли. Но такое происходит в клубе последние 20 лет – при всех тренерах. В меньшей степени при Олеге Ивановиче Романцеве, конечно. Если его кто-то не устраивал, то он волевым решением убирал человека из команды. Так произошло, например, с Андреем Тихоновым.

Вспоминаем фразу Романцева: нужно научиться резать мясо по живому. Такие ситуации случались и при Черчесове: Калиниченко, Моцарта, Титова, Торбинского отправляли в дубль. Много всего происходило, это же "Спартак". Вот в ЦСКА какие-то кризисные моменты проходили спокойнее.

Даже когда Леонид Слуцкий только пришел, игроки откровенно пренебрежительно относились к нему – это выливалось в прессу, не какими-то лайками все ограничивалось. Тем не менее, ни Гинер, ни Слуцкий не паниковали, никто не устраивал охоту на ведьм. В итоге – несколько чемпионств, Кубков России и удачные выступления в Европе.

И вот пример "Спартака"… Конечно, вся история повлияла на климат в коллективе. Это видно по игре. Пока тренер сам по себе горел на бровке, команда сгорала на поле. Что бы там ни говорил Каррера, что на тренировках все получается, а в матчах – нет, это не так.

У музыкантов есть коридорная болезнь – когда в коридоре, в классе ты здорово играешь, а потом выходишь на сцену и не получается. То же самое, наверное, происходило у Массимо в "Спартаке". (Игорь Новиков)

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!