Николай Трубач – об отставке Карреры: "Не было причин кричать ему с трибун "Верим"

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Николай Трубач прокомментировал "СЭ" увольнение главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец возглавлял команду с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня он отправления отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

– Думал, это произойдет гораздо раньше, – сказал Трубач. – Еще после "Ростова" и неудачного старта в еврокубках не видел каких-то особых причин удерживать этого тренера. Сейчас подтверждением моих слов стали последние результаты на домашнем стадионе во встречах с не самыми сильными соперниками. Конечно, заслуга Карреры в чемпионстве большая, но затем все пошло по наклонной – потеря золота, подарок ЦСКА в виде путевки в Лигу чемпионов, невыход туда через стыки, позорный невыигрыш Кубка России, который почти в руках был, плохой старт в этом сезоне. Игра у "Спартака" абсолютно нечемпионская – ни в прошлом чемпионате, ни в этом. Не видел причин, чтобы этому тренеру кричать с трибун: "Верим!" (Игорь Новиков)