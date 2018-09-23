Николай Трубач: "Каррера убрал людей за какие-то лайки…. Детский сад какой-то"

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Николай Трубач раскритиковал решение главного тренера красно-белых Массимо Карреры отправить в дубль полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

– О чем подумали, когда увидели, что за "молодежку" выступают Глушаков и Ещенко?

– Это мне напомнило эру Черчесова в "Спартаке", его последующую отставку, а также отстранение от основы Титова, Моцарта и Калиниченко. Тогда истерика была, понимаете? Он сделал козлами отпущения трех ведущих игроков команды. Здесь же Каррера убрал людей за какие-то лайки…. Детский сад какой-то. На этот счет мне нравится позиция наших ветеранов, которые вспоминают Бескова, Лобановского. Они со строптивыми игроками, выступавшими против тренера, находили компромисс, наступали на горло собственной песне и давали им второй шанс. Имею в виду звезд советского футбола – Гаврилова, Блохина, Заварова, которые не отличались покладистостью в отношениях с тренерами. В наши дни ярким примером является Семин, который тоже наслушался в свой адрес от игроков основы, причем в лицо, не только через лайки. Тем не менее, Палыч их не сплавлял в дубль, а давал второй шанс, и команда становилась чемпионом. Все эти истерики свойственны тренерам XXI века. Потому что, видимо, считают себя непогрешимыми, неприкосновенными. Как-то не по-взрослому, мне кажется. (Арман Мкртчян)​

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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