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Николай Сафрониди: "Зенит" создал три момента, два из них забил"

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Полузащитник "Уфы" Николай Сафрониди после матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) отметил, что результат несправедлив. По его словам, уфимцам помешала слабая реализация голевых моментов.

– По результату игра не очень сложилась, но тренеры должны быть довольны качеством нашей игры, – приводит слова Сафрониди Today News Ufa. – Конечно, счет 2:0 не совсем справедливый, мы как минимум наиграли на ничью. "Зенит" создал минимум голевых моментов, но использовал их по максимуму. Три момента создал – два забил, а у нас реализация сегодня не пошла. Пять-шесть стопроцентных моментов мы создали.

Информация об уходе Виктора Гончаренко? Мы на это не обращаем внимания. Еще есть пять дней до перерыва в чемпионате. Потом видно будет.

Дополнительная информация

http://tdnu.ru/article/sport/safronidi-ufa-naigrala-kak-minimum-na-nichyu-s-zenitom

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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