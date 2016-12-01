Николай Сафрониди: "Зенит" создал три момента, два из них забил"

Полузащитник "Уфы" Николай Сафрониди после матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) отметил, что результат несправедлив. По его словам, уфимцам помешала слабая реализация голевых моментов.



– По результату игра не очень сложилась, но тренеры должны быть довольны качеством нашей игры, – приводит слова Сафрониди Today News Ufa. – Конечно, счет 2:0 не совсем справедливый, мы как минимум наиграли на ничью. "Зенит" создал минимум голевых моментов, но использовал их по максимуму. Три момента создал – два забил, а у нас реализация сегодня не пошла. Пять-шесть стопроцентных моментов мы создали.



Информация об уходе Виктора Гончаренко? Мы на это не обращаем внимания. Еще есть пять дней до перерыва в чемпионате. Потом видно будет.