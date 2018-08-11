Николай Рассказов: "Всех с победой и большое спасибо за поддержку"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче третьего тура чемпионата России с "Анжи" (1:0). 20-летний игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте на Александра Самедова.
- Всех с победой и большое спасибо за вашу поддержку, - написал Рассказов в Инстаграме.
Защитник первый раз вышел в стартовом составе красно-белых в официальном матче, также он дебютировал в чемпионате России. Впервые он сыграл за "Спартак" 8 августа, выйдя на замену в добавленное время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3).
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https://www.instagram.com/p/BmWh-ZBlJx9/?taken-by=nikolairasskazov_92