Николай Рассказов удален в матче с "Локомотивом". За игру рукой вместо вратаря "Спартака"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной во втором тайме матча с "Локомотивом".
Защитник прервал полет мяча после удара Федора Смолова. Вместе с ним на газон упал вратарь Артем Ребров, но у голкипера шанса отразить атаку уже не было.
Главный арбитр Сергей Карасев показал красную карточку Рассказову и в ворота красно-белых был назначен пенальти.
При этом игрок и его партнеры пытались убедить рефери, что мяч попал не в отставленную руку, а ниже – в голову.
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Удаление Рассказова в матче "Спартак" - "Локо". Была ли игра рукой?
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