20:31 2 декабря | Футбол — РПЛ

Николай Рассказов удален в матче с "Локомотивом". За игру рукой вместо вратаря "Спартака"

Момент с удалением Николая Рассказова.
Момент с удалением Николая Рассказова.
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Защитник "Спартака" Николай Рассказов получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной во втором тайме матча с "Локомотивом".

Защитник прервал полет мяча после удара Федора Смолова. Вместе с ним на газон упал вратарь Артем Ребров, но у голкипера шанса отразить атаку уже не было.

Главный арбитр Сергей Карасев показал красную карточку Рассказову и в ворота красно-белых был назначен пенальти.

При этом игрок и его партнеры пытались убедить рефери, что мяч попал не в отставленную руку, а ниже – в голову.

Спартак – Локомотив

 

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Удаление Рассказова в матче "Спартак" - "Локо". Была ли игра рукой?
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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