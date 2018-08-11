Николай Рассказов: "Тяжело приходиться, так как много сборов пропустил"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал первый тайм матча 3-го тура Российской премьер-лиги с "Анжи".

- Мне приходится тяжело конечно, так как много сборов пропустил, - сказал Рассказов во флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Тренеры требуют через фланги играть. Есть ощущение, что мы можем взломать оборону во второй тайме.

20-летний Рассказов первый раз вышел в стартовом составе красно-белых в официальном матче, также он дебютирует в чемпионате России. Впервые он сыграл за "Спартак" 8 августа, выйдя на замену в добавленное время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3).

"Спартак" – "Анжи": Российская премьер-лига, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция