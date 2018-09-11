Николай Рассказов: "Травма Жиго - огромная потеря для "Спартака"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов отметил, что травма Самюэля Жиго​ - потеря для команды.

– Основной защитник "Спартака" Самуэль Жиго получил серьезную травму и теперь пропустит около полугода. Насколько сильно это ударит по команде?

– Жиго очень хороший, надежный защитник. Он много мне помогал – советовал и перед матчем, и во время игры. Конечно, это огромная потеря для "Спартака". Но что поделаешь, такое случается в футболе.

– Слышали о возможном переходе в "Спартак" нового игрока на позицию Жиго?

– Это вопрос к главному тренеру и руководству клуба. Лично я об этом ничего не знаю, только в прессе читал.