Николай Рассказов: "Травма Жиго - огромная потеря для "Спартака"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов отметил, что травма Самюэля Жиго - потеря для команды.
– Основной защитник "Спартака" Самуэль Жиго получил серьезную травму и теперь пропустит около полугода. Насколько сильно это ударит по команде?
– Жиго очень хороший, надежный защитник. Он много мне помогал – советовал и перед матчем, и во время игры. Конечно, это огромная потеря для "Спартака". Но что поделаешь, такое случается в футболе.
– Слышали о возможном переходе в "Спартак" нового игрока на позицию Жиго?
– Это вопрос к главному тренеру и руководству клуба. Лично я об этом ничего не знаю, только в прессе читал.
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https://iz.ru/787378/sevastian-terletckii/nikolai-rasskazov-nasha-glavnaia-zadacha-pervoe-mesto-v-gruppe