Николай Рассказов: "Молодым сейчас проще адаптироваться в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов считает, что сейчас молодым футболистам стало проще адаптироваться в основной команде, чем при бывшем главном тренере Массимо Каррере​.

– Как Кононов мотивирует игроков?

– Разговором, как и все остальные. Самое важное: он дает понять, что верит в тебя как в игрока. После слов Олега Георгиевича легче принимать решения на поле: знаешь, что тренер в тебя верит, ты более раскрепощен. В этом плане молодым ребятам, которые сейчас на своем первом сборе с основной, значительно проще, чем было мне год назад, – сказал Рассказов.

– При Каррере?

– Да, Массимо же говорил по-английски и по-итальянски, и такой поддержки, как при Кононове, не было из-за языкового барьера. Сейчас тренер говорит по-русски, он постоянно подсказывает, и адаптироваться молодому намного легче. А еще сейчас молодежи много. Прошлой зимой на сборы приезжали только я, Игнатов и Бакаев, а сейчас человек 10. Когда столько молодежи, это добавляет уверенности всем нам.

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