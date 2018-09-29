Николай Рассказов: "Мне писали болельщики ЦСКА: "Если бы ты забил гол и "Спартак" выиграл, мы бы даже не расстроились"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов в интервью клубной пресс-службе отметил, что после игры 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1) ему писали армейские болельщики из родного Ефремова.

- За вашими игровыми футболками уже стоит очередь?

- Родной мой город хоть и маленький, но получается, что людей много. Приятно, когда просят футболку. Но пока всех обрадовать не получается. Я же их не шью. В последний раз пожалел, что отдал майку. Ребята чуть не подрались. Может, кого-то обидел… Сейчас готовлю партию, отправлю в свой Ефремов. В городе много кто болеет за "Спартак". А знаете, что самое необычное?

- Что?

- К ним уже подключаются и те, кто болеет за ЦСКА. После дерби мне писали армейские болельщики из Ефремова: "Если бы ты забил гол и "Спартак" выиграл, мы бы даже не расстроились". В общем, переходят потихоньку на нашу сторону.

- Расскажите подробнее о Ефремове: что это за городок?

- Небольшой - на окраине Тульской области. От Тулы полтора–два часа езды. Население сейчас около 30 тысяч человек. И оно с каждым годом почему-то уменьшается. Было время, когда жило 70 тысяч, - в пятидесятые годы. Тогда строилось много заводов, все работали. В Ефремове находится один из первых заводов в России по производству синтетического каучука.