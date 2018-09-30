Николай Рассказов: "Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Тем более это "Спартак"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после поражения от "Ростова" в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что соперник ничем не удивил.

- Мы контролировали мяч, пытались выйти в атаку, долго перекатывали мяч, - сказал Рассказов. - К сожалению, очередная игра опять получилась практически без моментов. Ростовчане выбежали в контратаку и забили мяч. В итоге 0:1 и мы опять проиграли.

- Насколько тяжело было перестроиться после изменения схемы?

- Да нет. Не тяжело. В целом все было, как обычно. Схема практически не поменялась. Мы играли в четыре защитника, а опорники периодически опускались.

- "Ростов" чем-то удивил по сравнению с тем, что ожидали увидеть?

- Да вообще все то же самое. Мы прекрасно знали, что соперник будет играть от обороны в пять защитников. Ждали, что ростовчане будут выбегать в контратаки, в итоге упустили один момент и получили мяч.

- Почему эта контратака стала возможна?

- Потому что мы пытались забить, ошиблись и получили контратаку. Я, честно говоря, уже не помню этот момент.

- У "Спартака" в последних пяти матчах всего одна победа. Насколько такая ситуация давит?

- Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Тем более это "Спартак". Все это обсуждают, везде пишут, что у нас нет моментов в матче, что играем плохо. Но наша задача – двигаться дальше, работать, чтобы было как можно меньше провалов, чтобы выиграть ближайший матч. Надо забыть эту игру, ведь впереди "Вильярреал". Будем готовиться к этой встрече. (Елена Григорьевская)