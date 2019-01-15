Николай Рассказов: "Играть без подключений в атаку было непросто"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов признался, что при бывшем главном тренере Массимо Каррере, главной задачей была игра только в обороне. 21-летний российский футболист получил полный карт-бланш для подключений в атаку при Олеге Кононове​.

– Да, я тогда только дебютировал, и моей задачей было играть только в обороне. В интернете тогда читал много "хорошего" о себе: мол, мало подключаюсь, не так активен впереди. Но у меня была такая задача! Есть главный тренер, он требует выполнять определенные действия, и я должен их выполнить. Не буду же импровизировать наперекор ему. Мне нужно было играть в обороне, не давать проходить через мой фланг, – сказал Рассказов.

– Непривычно так играть? В одном из интервью говорили, что в вашем понимании современный крайний защитник – человек, бегающий по всей бровке от начала до конца.

– Да, было непросто, я же до этого всю свою юношескую карьеру, начиная с академии, считался крайним атакующим защитником. Больше бегал в атаку, создавал моменты, забивал. А когда сказали играть только в обороне, было непривычно. Вроде и хочешь пойти вперед, но нельзя. Но на то мы и футболисты, чтобы выполнять задание главного тренера.

При Олеге Георгиевиче получил карт-бланш подключаться к атаке, это было видно по последним матчам перед перерывом. И в дальнейшем будет тоже, одна из задач – выход в атаку через фланги.

Прочитать полное интервью с Рассказовым можно здесь.