Николай Рассказов: "Год назад я был один из лучших по игре в FIFA"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов​ признался, что раньше часто играл в футбольный симулятор FIFA.

– Год назад я был в полном порядке, один из лучших по игре в FIFA, но с игроками основного состава не играл. С Ломовицким мы рубились еще и в Академии, в "Спартаке-2". Но последний год времени на это нет: много тренировок, много выездов. В Москве куда-то поехал, с кем-то встретился, и вот уже день прошел. Так что теперь даже не знаю, в Катаре посмотрим. Взял насборы книги и PlayStation, – сказал Рассказов.

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