Николай Рассказов: "Айртон отлично вписался в "Спартак"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов заявил, что новичок красно-белых Айртон отлично вписался в новую команду. 21-летний игрок добавил, что игроки московского клуба ответственно отнесутся к Фонбет-Кубку "Матч-Премьер", который пройдет в Катаре с 21 по 29 января.

- Айртон вписался отлично, - сказал Рассказов в интервью клубной пресс-службе. - Он быстрый и техничный. Впереди два сбора и, думаю, он вольется в коллектив и командные взаимодействия. На кого он похож? И на Пепе, и на Зобнина. Турнир в Катаре? Это репетиция. Соперники сильные, фавориты чемпионской гонки. Будем ответственно подходить к этим играм.

В текущем сезоне Рассказов провел 22 матча за "Спартак".

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