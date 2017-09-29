Николай Писарев: "Чемпионат России хорош как трамплин для дальнейшего развития карьеры"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев считает, что суперзвезды вряд ли поедут играть в чемпионат России. Он отметил, что ему сложно оценить работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России из-за того, что команда не играет официальные матчи.

- Наш чемпионат хорош как трамплин для дальнейшего развития карьеры: молодые игроки "Зенита", Квинси Промес, другие ребята едут сюда, чтобы потом перейти в более сильные клубы, - цитирует ТАСС Писарева. - На примере матча "Спартака" и "Ливерпуля" мы видим, что нашей команде не хватало скорости и интенсивности. Если бы команда провела еще один такой энергозатратный матч в чемпионате России, травмы получили бы еще пять игроков; конечно, интенсивность в играх чемпионата России ниже той, что присутствует в матчах европейских лиг, а тем более в матчах Лиги чемпионов, и это проблема.

Ни одна товарищеская или контрольная игра не сможет заменить официальный матч. Главная проблема Черчесова состоит в том, что практически все футболисты сборной играют в российском чемпионате, а это значит, что он столкнется с проблемой, которая есть у наших команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы, - это интенсивность.

Мы увидели это на Кубке конфедераций. Как только сборная Чили взвинтила скорости, российские игроки уже не успевали за ними. У нас есть большая пропасть между командами, которые могут купить лучших молодых игроков мира, и другими, которые не могут позволить себе купить даже одного качественного игрока, и это тоже большая проблема.