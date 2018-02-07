Николай Наумов: "Семин совместил бы на поле Фарфана и Дзюбу"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могли бы усилить состав железнодорожников. Он также добавил, что команде нужно укрепить опорную зону.

Отметим, что пока красно-зеленые никем не усилились в это трансферное окно.

– Не тревожит, что в "Локомотиве" пока нет новичков? Или этого состава может хватить для борьбы за золото до конца сезона?

– Новички, в принципе, всегда нужны. Каждая команда каждый год должна обновляться, – сказал Наумов. – Тем более летом, после чемпионата мира, последуют предложения, и, возможно, кто-то уйдет. С другой стороны, брать для того, чтобы просто брать – не нужно. Глубина состава этому "Локомотиву" не нужна. А вот точечно усилить команду довольно сложно. Наверное, поэтому никого еще и не взяли.

– А Дзюба мог бы усилить "Локо"?

– Да. И Шатов тоже. Но они ушли в другие команды. В целом, у "Локо" сильный сейчас состав. Особенно атакующая линия.

– Есть уязвимые места?

– Не то чтобы уязвимые. Но еще бы Семину укрепить опорную зону. Конечно, есть Игорь Денисов, на которого очень рассчитывают. Но еще бы одного человека. Плюс защиту. А в центре поля все хорошо. Ману Фернандеш вообще шикарный игрок. Миранчуки рядом с ним прибавляют. Вы смотрели игру с "Кальмаром"?

– Что вам бросилось в глаза?

– Слева опытнейший Семин ставит Лысова, молодого парнишку. И туда же смещает Фернандеша. Специально, чтобы Ману ему подсказывал. И пацан прибавляет прямо на глазах. Причем Ману не пихает парню, а именно подсказывает – туда беги, туда смещайся.

– А вместо кого играл бы Дзюба?

– Эдер слабее Дзюбы. Фарфана и Дзюбу можно совместить на поле запросто. Правда, еще Ари вернулся в строй, выглядит неплохо. Палыч бы нашел место Артему. Думаю, "Зенит" не захотел усиливать конкурента. То же самое можно сказать и про Шатова. Палыч очень любит этого игрока.

– А где бы в этом "Локо" играл Шатов?

– Они бы подменялись с Антоном Миранчуком. Вообще Шатов универсальный игрок, из мини-футбола. Ему главное доверять! Мне его искренне жалко было при Манчини. Ведь он не разгильдяй, любит футбол. Но с Манчини не получилось, и Олег потерялся. Посмотрим, что будет дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, Дзюба на правах аренды ушел в тульский "Арсенал", Шатов – в "Краснодар".