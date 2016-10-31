Николай Левников: "Общение Судейского комитета с ДСИ будет плотным"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников рад, что новым главой Департамента судейства и инспектирования назначен Андрей Будогосский. По его словам, сотрудничество двух инстанций будет плотным.

– Воспринял назначение Андрея Будогосского положительно, ждал, что это случится. Это решение руководства РФС правильное и своевременное, – сказал Левников.

– Будогосский сказал, что структурных изменений в ДСИ не будет. Верное ли решение?

– При создании структуры ДСИ и Судейского комитета разрабатывались документы для работы органов судейской организации. Если это все четко отладить, то никакой другой структуры не надо. Уверен, раз Будогосский так заявил, то он видит именно усиление работы в том, чтобы выстроить взаимоотношения между ДСИ и Судейским комитетом на основании тех документов, которые принял исполнительный комитет. Это очень позитивно кажется на улучшении качества судейства, на подготовке молодых арбитров, на законности их ротации.

– Вы уже ответили согласием на приглашение на сборы судей премьер-лиги?

– Андрей Дмитриевич утром пригласил. Жду теперь официального вызова от ДСИ. С удовольствием поеду на сборы, у меня есть, что сказать ребятам. Например, после чемпионата Европы есть хорошая информация, которой я делился с судьями Латвии, Литвы, Белоруссии, Молдавии. Хочу передавать свои знания и российским арбитрам.

– Общение Судейского комитета с ДСИ будет плотным?

– Уверен в этом. (Сергей АСТАХОВ)