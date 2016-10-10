Николай Левников: "Было ясно, что Николаев пришел усилить руководство департамента судейства"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что было понятно, что Алексей Николаев пришел в департамент судейства и инспектирования РФС с целью усилить руководство этого органа. Сегодня Николаев был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Предыдущий глава департамента Валентин Иванов подал в отставку со своего поста на прошлой неделе.

– Мы знали, что Николаев стал работником судейства и инспектирования, и, наверное, было понятно, что его брали с какой-то целью усилить руководящий орган департамента, – цитирует "Р-Спорт" Левникова. – Николаев – это очень опытный арбитр, но одно дело быть таким опытным арбитром, а другое – руководителем коллектива. Сегодня очень важно, как Алексей смотрит и видит пути совершенствования, выстраивания и подбора команды, выстраивания работы с судейским комитетом. Я думаю, что раз он пришел на эту должность, значит, у него есть мысли. Дай бог ему удачи!