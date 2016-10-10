Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что было понятно, что Алексей Николаев пришел в департамент судейства и инспектирования РФС с целью усилить руководство этого органа. Сегодня Николаев был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Предыдущий глава департамента Валентин Иванов подал в отставку со своего поста на прошлой неделе.
– Мы знали, что Николаев стал работником судейства и инспектирования, и, наверное, было понятно, что его брали с какой-то целью усилить руководящий орган департамента, – цитирует "Р-Спорт" Левникова. – Николаев – это очень опытный арбитр, но одно дело быть таким опытным арбитром, а другое – руководителем коллектива. Сегодня очень важно, как Алексей смотрит и видит пути совершенствования, выстраивания и подбора команды, выстраивания работы с судейским комитетом. Я думаю, что раз он пришел на эту должность, значит, у него есть мысли. Дай бог ему удачи!
Platinum1991
НИКОЛАЙ ЛЕВНИКОВ: "БЫЛО ЯСНО, ЧТО НИКОЛАЕВ ПРИШЕЛ УСИЛИТЬ РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА СУДЕЙСТВА". Алексей Николаев пришел в департамент судейства и инспектирования РФС с целью усилить руководство этого органа??? А Валентин Иванов для чего тогда ТУДА пришел??? Что бы его ОСЛАБИТЬ??? Валентина Иванова ведь тоже пригласили для "усиления", НЕ ПОНЯТНО ЧЕМ??? Валенитин Иванов так "УСИЛИВАЛ", так "усиливал", что его самого пришлось "усиливать", а опосля ОТСТАВИТЬ за все эти судейские безобразия, которые Валентин Иванов "УСИЛИВАЛ", равно как и покрывал и ОПРАВДЫВАЛ!!! А что заявляет Алексей Николаев и какое "усиление" он предлагает: - "Сергей Иванов должен продолжать работу на матчах РФПЛ". И это после такого БЕЗОБРАЗНОГО судейства Сергея Иванова, которое вызвало бурю НЕГОДОВАНИЯ множества болельщиков, за малым питерским исключением! И после этого вы хотите чтобы в нашем судействе что-то ИЗМЕНИЛОСЬ! А вот ДУДКИ вам!!! Не для того Николаева ставят, чтобы навести порядок, а для того чтобы этот судейский БЕСПРЕДЕЛ и дальше продолжался, и тащил весь наш футбол в коррупционную пропасть и в криминальную БЕЗДНУ!!! Эту ПОРОЧНУЮ судейскую КРИМИНАЛЬНУЮ и КОРРУПЦИОННУЮ практику можно и НУЖНО уничтожить на корню только ВИДЕО повторами! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в КУРАЖ и на судейских ошибках МОСТИТ себе дорогу в чемпионский АД! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ на Петровском и судья Мешков ЧУДИЛ и помогал Зениту??? Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
19:13