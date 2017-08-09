Николай Ларин: "По ощущениям, у Тимофеева "кресты"

Николай Ларин, директор футбольной школы "Чертаново", чьим воспитанником является полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев, получивший травму в ходе игры 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0), отметил, что он разговаривал с футболистом уже после того, как он покинул поле на носилках. В то же время Ларин, подчеркнул, что диагноз предварительный, а точный будет – в четверг.

– Завтра Артем пройдет МРТ, и тогда будет понятно, какую он получил травму, – сказал Ларин. – Я разговаривал с Тимофеемым. Важный момент: по его ощущениям, и он боится, что у него "кресты" (повреждение крестообразной связки колена. – Прим. "СЭ"). (Андрей СИЗЯКИН)

У Тимофеева - травма передней крестообразной связки колена //

Травма Тимофеева. Фото //

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"