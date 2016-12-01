Николай Комличенко: "Удар Гарсии Газинского было тяжело увидеть"

Нападающий "Слована" Николай Комличенко, права на которого принадлежат "Краснодару", отметил, что в Чехии играют жестко, но исподтишка не бьют. По словам форварда, судьи многого не замечают.
– Настолько жесткий чемпионат?
– Много моментов, которые судьи не замечают – локтем в борьбе могут ударить, сзади наступить на ногу… И все, ничего не сделаешь.
– Как в матче "Краснодар" – "Зенит", эпизод с Газинским.
– Да, удалять же должны были Гарсию?
– Да – удаление и пенальти.
– Ну, это квалификация судей. С другой стороны, такие эпизоды тяжело увидеть.
– Много таких, как Гарсия и Вернблум, в чешском чемпионате?
– Агрессии много. Но без грязи. Таких, чтобы исподтишка били, не видел. Страна небольшая, все друг друга знают. (Сергей ЕГОРОВ)