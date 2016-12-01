Николай Комличенко: "Удар Гарсии Газинского было тяжело увидеть"

Нападающий "Слована" Николай Комличенко, права на которого принадлежат "Краснодару", отметил, что в Чехии играют жестко, но исподтишка не бьют. По словам форварда, судьи многого не замечают.

– Настолько жесткий чемпионат?

– Много моментов, которые судьи не замечают – локтем в борьбе могут ударить, сзади наступить на ногу… И все, ничего не сделаешь.

– Как в матче "Краснодар" – "Зенит", эпизод с Газинским.

– Да, удалять же должны были Гарсию?

– Да – удаление и пенальти.

– Ну, это квалификация судей. С другой стороны, такие эпизоды тяжело увидеть.

– Много таких, как Гарсия и Вернблум, в чешском чемпионате?

– Агрессии много. Но без грязи. Таких, чтобы исподтишка били, не видел. Страна небольшая, все друг друга знают. (Сергей ЕГОРОВ)

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