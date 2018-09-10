Николай Комличенко: "Краснодар" может меня вернуть, но последнее слово будет за мной"

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко дал понять, что сам примет решение по поводу возвращения в "Краснодар". Кубанский клуб владеет правами на форварда, лидирующего в споре бомбардиров в чемпионате Чехии.

– "Млада" может выкупить ваш контракт?

– Да. Но так далеко я пока не загадываю. Сезон только начался, потом уже будем разговаривать. Сейчас игра у меня идет, я на другие мысли не отвлекаюсь.

– А "Краснодар" имеет право вернуть вас зимой?

– Возможно, и могут вернуть. Но, как я понимаю, последнее слово здесь будет за мной. (Виталий Айрапетов)

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