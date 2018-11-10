20:51 | Футбол — РПЛ

Николай Димитров: "В чемпионате России каждая команда борется и хочет выигрывать"

Обсудить
0

Полузащитник "Урала"  Николай Димитров после матча 14-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) заявил, что его команде приходится тяжело в каждой игре. 

- Голевая серия? Я ничего особенного не делаю, - сказал Димитров в интервью клубной пресс-службе. - Знал, что придет момент, когда я буду забивать. Хотя голы - это командные действия. Игра с "Оренбургом"? В чемпионате России каждая команда борется и хочет выигрывать. Нам в каждой игре приходится тяжело. Сегодня и поле, и погода были не в оптимальном состоянии. Голевой спор с Бикфалви? Нам без разницы, кто будет забивать... Хоть вратарь Годзюр. Хочется, чтобы выигрывала вся команда.

"Урал" после 14 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Димитров в текущем сезоне провел 15 игр за "Урал", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. 

Урал - Оренбург

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=e4aopF3CCeo

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...