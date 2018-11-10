Николай Димитров: "В чемпионате России каждая команда борется и хочет выигрывать"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров после матча 14-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) заявил, что его команде приходится тяжело в каждой игре.

- Голевая серия? Я ничего особенного не делаю, - сказал Димитров в интервью клубной пресс-службе. - Знал, что придет момент, когда я буду забивать. Хотя голы - это командные действия. Игра с "Оренбургом"? В чемпионате России каждая команда борется и хочет выигрывать. Нам в каждой игре приходится тяжело. Сегодня и поле, и погода были не в оптимальном состоянии. Голевой спор с Бикфалви? Нам без разницы, кто будет забивать... Хоть вратарь Годзюр. Хочется, чтобы выигрывала вся команда.

"Урал" после 14 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Димитров в текущем сезоне провел 15 игр за "Урал", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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