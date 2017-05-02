Николай Димитров: "В "Арсенале" больше всех общался с Коло Туре"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров подчеркнул в интервью "Известиям", что в свое время не перешел в лондонский "Арсенал" из-за недостатка матчей за сборную Болгарии. Он положительно отозвался об английском клубе.

– Вы в свое время также считались одним из самых многообещающих футболистов своей страны. В 2007 году даже ездили на просмотр в лондонский "Арсенал". Почему тогда так и не подписали контракт с этим клубом?

– Это произошло из-за того, что у меня не было необходимого процента игр за национальную сборную на тот момент. В "Арсенале" мне сказали, что даже если они возьмут меня, то им придется сразу отдать меня в аренду. Сказали, что лучше будет остаться в своем клубе. Когда я стал много играть в сборной, мы должны были вернуться к вопросу перехода в клуб, но этого так и не произошло.

– Что больше всего запомнилось в той стажировке?

– Человечность всех, кто там работает. Каждый абсолютно нормально со мной общался будто я в команде уже много лет. В том числе и главный тренер команды Арсен Венгер. Мне приходилось лично с ним общаться. От того времени остались только самые приятные впечатления.

– С кем больше всего общались в "Арсенале"?

– С Коло Туре, он был самый веселый в команде. Больше всего времени проводил именно с ним.