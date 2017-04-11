Николай Димитров: "Сами не ожидали, что "Урал" выиграет шесть матчей из семи"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров после матча 22-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:0) отметил, что его команде было тяжело выдержать физическую нагрузку из-за того, что пришлось проводить поединок на третьй день после победы в полуфинале Кубка над "Рубином". По его словам, для "Урала" является неожиданностью успешная игра команды этой весной.

- Конечно, было очень тяжело, - приводит пресс-служба "Урала" слова Димитрова. - Прежде всего, в физическом плане, потому что три дня назад у нас была кубковая игра. Нам повезло, что смогли выжать гол из стандартного положения. В играх между такими командами это иногда выходит на первый план.

Поле было тяжелое, но мы к нему привыкаем. Сейчас погода налаживается, и я думаю, что в следующей игре газон будет в лучшем состоянии. Не ожидали, что сможем выиграть шесть матчей из семи. Помогает то, что мы готовимся к каждому конкретному сопернику, а не заглядываем наперед.