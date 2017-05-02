Николай Димитров: "Эмоциальность президента "Урала" не стала для меня сюрпризом"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров подчеркнул в интервью "Известиям", что попал в российскую команду по приглашению Александра Тарханова. Он также отметил: эмоциональность президента клуба Григория Иванова его не удивляет.

– Как вы оказались в "Урале"?

– Эту команду тренирует Александр Тарханов, с которым мы работали в болгарской "Славии". Переходя в "Урал", он сразу сказал, что хотел бы забрать меня с собой. Я, естественно, также был заинтересован в таком развитии моей карьеры.

– Когда вы только оказались в "Урале", вас не удивляла эмоциональность президента клуба Григория Иванова, а также то, что он во время матчей находится на скамейке запасных?

– Нет, меня это абсолютно не удивило. Людям, которые не находятся на поле, в эмоциональном плане еще сложнее во время игр, чем самим игрокам. Поэтому я понимаю эмоциональность Иванова, и это не стало для меня сюрпризом.

– А то, что президент "Урала" часто использует ненормативную лексику?

– Честно признаться, я еще не очень хорошо знаю русский язык. И не всё понимаю из того, что говорит президент.