Николас Ломбертс: "Я бы не отказался родиться в России"

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который выступает за "Остенде", подчеркнул, что скучает по России. По словам 32-летнего бельгийца, он мог прожить в Санкт-Петербург до конца жизни.

– Я до сих пор немного скучаю по России. Больше по жизни в этой стране, чем по футболу, – приводит HLN слова Ломбертса. – Не жалею о переходе в "Остенде", но Россия была моим домом. Я бы не отказался там родиться.

Вместе с моей семьей мы вели там повседневную жизнь. Все находилось поблизости. Санкт-Петербург – большой город, поэтому там меня реже узнавали. Я мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось.

Напомним, что Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год. За это время в составе сине-бело-голубых он провел 195 матчей и забил 9 голов.