Николас Ломбертс: "В России сумасшедшие пробки"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался, что до сих пор не привык в России к пробкам. Бельгиец уже 10 лет играет за команду из Санкт-Петербурга, но все еще не понимает, как небольшие аварии могут создавать многочасовые заторы на дорогах. По его мнениню, в Европе такого не бывает.

- К чему до сих пор не привык в России? Здесь пробки, очень сумасшедшие, - приводит пресс-служба клуба слова Ломбертса. – Если авария, машины остаются на дороге и ждут полицию. В Бельгии, когда такое происходит, машины уезжают, но в России спокойно стоят, создавая двухчасовые пробки. Это сумасшествие. В Бельгии, в Европе такое невозможно, нет.