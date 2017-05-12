Николас Ломбертс: "В России сумасшедшие пробки"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался, что до сих пор не привык в России к пробкам. Бельгиец уже 10 лет играет за команду из Санкт-Петербурга, но все еще не понимает, как небольшие аварии могут создавать многочасовые заторы на дорогах. По его мнениню, в Европе такого не бывает.
- К чему до сих пор не привык в России? Здесь пробки, очень сумасшедшие, - приводит пресс-служба клуба слова Ломбертса. – Если авария, машины остаются на дороге и ждут полицию. В Бельгии, когда такое происходит, машины уезжают, но в России спокойно стоят, создавая двухчасовые пробки. Это сумасшествие. В Бельгии, в Европе такое невозможно, нет.
abs68
Потому что Матвиенко узнала что проблемы с пробками в Париже были решены с помощью дополнительных развязок и новых дорог и попросила составить смету для Санкт-Петербурга, после того как ей принесли проект, она увидев необходимую сумму затрат, отмела его как нереальный, о чем можно говорить когда только официально в более чем пяти миллионом городе нет даже кольцевой метро, которую должны уже давно были запустить, особенно нехватка станций метро в приморском и в целом в северных районах, а что касается Васьки, так туда если поехал, считай на целый день, вообщем итак всё знаете, что я рассказываю, зато стадион сделали самый дорогой во вселенной
14:18
Arkadiy1976
Потому что в России живут идиоты, придумывающие такие правила.
13:54