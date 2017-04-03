Николас Ломбертс: "Попадание в стартовый состав на игру с "Рубином" стало сюрпризом"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс в интервью "СЭ" признался, что был удивлен попаданием в стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Рубина". Причем произошло это после того, как на минувшей неделе стало известно – по окончании сезона игрок переходит в "Остенде".

– Попадание в стартовый состав и для меня стало сюрпризом, особенно после 4-х месяцев вне его в официальных матчах, - отметил Ломбертс. - Сказал команде, тренеру, что отдам все силы, чтобы помочь команде. Не знаю, повлияла ли на эту ситуацию новость о моем переходе в "Остенде", но главное, что "Зенит" обыграл "Рубин". Был счастлив внести в этот успех свой вклад.

– Вы так говорите, будто уже и не надеялись сыграть за "Зенит"?

– Честно сказать, так долго не играл, что надежд попасть в основу почти не осталось. Но таков. Рад, что в Казани воспользовался шансом. Надеюсь, это была не последняя такая возможность.

Полное интервью Ломбертса