Николас Ломбертс: "Думаю только о пятом чемпионстве с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался в интервью "СЭ", что рассчитывает покинуть российский клуб в статусе пятикратного чемпиона России. На данный момент бельгийский футболист, выступающий за питерцев с 2007 года, четыре раза выигрывал чемпионат страны. По окончании этого сезона игрок перейдет в "Остенде".

– Думаю только о чемпионстве, - отметил Ломбертс. - Понятно, что очень многое зависит от "Спартака" и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре "Анжи", "Спартак" перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на "Открытие Арене" слабину. В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И, конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за "Зенит" и стать чемпионом.

Полное интервью Ломбертса