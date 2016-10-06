Николаев с Мутко не встречался

По данным "СЭ", Алексей Николаев, которого президент РФС Виталий Мутко назвал временным преемником ушедшего в отставку Валентина Иванова, несколько последних дней находился в командировке за рубежом. Вернулся он в Москву только в начале недели, с Мутко не встречался и перспективы работы в департаменте судейства и инспектирования не обсуждал. Сегодня Николаев в составе группы российских арбитров собирался отправиться в Петрозаводск, где пройдет турнир памяти Владимира Петтая, трагически погибшего в авиакатастрофе.

Напомним, что сегодня Мутко в интервью "Р-Спорт" заявил, что исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС будет Николаев. А Иванов подал заявление об уходе, которое в четверг было удовлетворено. (Александр БОБРОВ)