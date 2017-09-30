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15:20 | Футбол — РФПЛ

Николаев правильно удалил игрока "Ахмата"

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На 46-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Тосно""Ахмат" верное решение принял арбитр Алексей Николаев, наказавший предупреждением игрока гостей Антона Швеца за грубую игру (удар локтем Антона Заболотного в верховом единоборстве). Для Швеца эта желтая карточка стала второй – ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

заболотный также играл против спартака и ничего

15:48

Thomas_Boy_

николаев продажная козел ты!!!!!!!!!

15:28