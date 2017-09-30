Николаев правильно удалил игрока "Ахмата"

На 46-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Тосно" – "Ахмат" верное решение принял арбитр Алексей Николаев, наказавший предупреждением игрока гостей Антона Швеца за грубую игру (удар локтем Антона Заболотного в верховом единоборстве). Для Швеца эта желтая карточка стала второй – ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)
Удаление @akhmatgrozny Швец 46' #ТосноАхмат 0:0 #12тур #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/ynodYeaICK– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
alex-ls
заболотный также играл против спартака и ничего
15:48
Thomas_Boy_
николаев продажная козел ты!!!!!!!!!
15:28