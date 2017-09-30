Николаев правильно удалил игрока "Ахмата"

На 46-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Тосно" – "Ахмат" верное решение принял арбитр Алексей Николаев, наказавший предупреждением игрока гостей Антона Швеца за грубую игру (удар локтем Антона Заболотного в верховом единоборстве). Для Швеца эта желтая карточка стала второй – ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "Ахмат"