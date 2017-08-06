Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота "Урала"

На 90+3-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Урал" (1:1) арбитр Алексей Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей после падения Александра Мартыновича. Игрок "Урала" Грегор Балажиц только слегка коснулся соперника рукой, но задержки не совершил. А именно такой фол зафиксировал судья, если верить его жестам. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"