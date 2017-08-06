Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота "Урала"

На 90+3-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Урал" (1:1) арбитр Алексей Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей после падения Александра Мартыновича. Игрок "Урала" Грегор Балажиц только слегка коснулся соперника рукой, но задержки не совершил. А именно такой фол зафиксировал судья, если верить его жестам. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #КраснодарУрал 1:1 90+4' Андреас Гранквист (пенальти) pic.twitter.com/AGJxHOgQp0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Роммм
Этого взяточника Николаева давно пора поставить к стенке!Сколько игр он испортил своим судейством!Да его уже расчленить давно пора!!!
03:11
Perry_Garr
всегда считал николаева самым приличным из оставшихся безбородовых-карасевых-левниковых.. и этот туда же!! галицкий в прошлом сезоне ныл, а теперь стал тупо подкупать??
02:03
andreiwantsev
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01:59
Пиитерец
Такой пенальти на последней минуте может дать только хорошо заряженный судейко. За такой цирк урода Николаева надо пожизненно отлучать от футбола. Если Будогосский спустит это дело на тормозах, тот и его сс.ными тряпками гнать надо будет.
01:51
URS123
В Питере Еськов троих подряд удалил, в Краснодаре Николаев свистит как баба...
00:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Хотя и не смешно. Вредоносский развалил ДСИ окончательно Приташил своих блатных судеек ученичков типа Турбинкина и Ослабекова и выдал за толику малую жиробасу николашке справку ,что тот сдал тест йо-йо ,хотя тот и бегать-то уже не может, пузо по газону волочится. /////Будка убирайся.
00:30
PitersS
С какой целью защитник кладет в таких случаях руку на плечо?-нападающий, просто, подыграл ему, а какова сила задержки-это, уже, актерское мастерство нападающего. Судья смотрит на это в динамике, с расстояния, и, по-Станиславскому, он поверил нападающему, а не защитнику. Все мы верим в кино, когда там лупасят друг друга-вот, и в футболе, теперь, так.
00:00
kovaron
засудили
23:55 6 августа
zenitoman
У Николаева теперь безлимит во всех магазинах сети "Магнит". Галицкий, тебе не мерзко от таких "чудесных спасений"?
23:51 6 августа
absentRUneta
Судья продажная....., коз...л ты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:51 6 августа
Platinum1991
Судейский скандал в матче Краснодар - Урал! Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал арбитр Николаев! Николаев ДОЖАЛ Урал и украл у команды победу!!!
23:47 6 августа
Slim Taller
Левникова наказали за подобное изгнанием,а чем накажут Николаева?! Такого бардака в судейском корпусе не было никогда.Будогосский,поди прочь!
23:46 6 августа