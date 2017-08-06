23:39 6 августа | Футбол — РФПЛ

Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота "Урала"

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На 90+3-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Краснодар" "Урал" (1:1) арбитр Алексей Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей после падения Александра Мартыновича. Игрок "Урала" Грегор Балажиц только слегка коснулся соперника рукой, но задержки не совершил. А именно такой фол зафиксировал судья, если верить его жестам. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Роммм

Этого взяточника Николаева давно пора поставить к стенке!Сколько игр он испортил своим судейством!Да его уже расчленить давно пора!!!

03:11

Perry_Garr

всегда считал николаева самым приличным из оставшихся безбородовых-карасевых-левниковых.. и этот туда же!! галицкий в прошлом сезоне ныл, а теперь стал тупо подкупать??

02:03

andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

01:59

Пиитерец

Такой пенальти на последней минуте может дать только хорошо заряженный судейко. За такой цирк урода Николаева надо пожизненно отлучать от футбола. Если Будогосский спустит это дело на тормозах, тот и его сс.ными тряпками гнать надо будет.

01:51

URS123

В Питере Еськов троих подряд удалил, в Краснодаре Николаев свистит как баба...

00:30

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! Хотя и не смешно. Вредоносский развалил ДСИ окончательно Приташил своих блатных судеек ученичков типа Турбинкина и Ослабекова и выдал за толику малую жиробасу николашке справку ,что тот сдал тест йо-йо ,хотя тот и бегать-то уже не может, пузо по газону волочится. /////Будка убирайся.

00:30

PitersS

С какой целью защитник кладет в таких случаях руку на плечо?-нападающий, просто, подыграл ему, а какова сила задержки-это, уже, актерское мастерство нападающего. Судья смотрит на это в динамике, с расстояния, и, по-Станиславскому, он поверил нападающему, а не защитнику. Все мы верим в кино, когда там лупасят друг друга-вот, и в футболе, теперь, так.

00:00

kovaron

засудили

23:55 6 августа

zenitoman

У Николаева теперь безлимит во всех магазинах сети "Магнит". Галицкий, тебе не мерзко от таких "чудесных спасений"?

23:51 6 августа

absentRUneta

Судья продажная....., коз...л ты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:51 6 августа

Platinum1991

Судейский скандал в матче Краснодар - Урал! Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал арбитр Николаев! Николаев ДОЖАЛ Урал и украл у команды победу!!!

23:47 6 августа

Slim Taller

Левникова наказали за подобное изгнанием,а чем накажут Николаева?! Такого бардака в судейском корпусе не было никогда.Будогосский,поди прочь!

23:46 6 августа