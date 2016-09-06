Николаев обслужит матч "Спартак" - "Локомотив"

Московская бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым обслужит матч 6-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив", информирует официальный сайт РФС. Встреча состоится 11 сентября. ЦСКА и "Терек" рассудит Виталий Мешков. Напомним, что эта встреча состоится на новом стадионе армейцев.

9 сентября, пятница

"Ростов" – "Крылья Советов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

10 сентября, суббота

"Амкар" – "Томь": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Оренбург" – "Анжи": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

ЦСКА – "Терек": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

11 сентября, воскресенье

"Уфа" – "Краснодар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Спартак" – "Локомотив": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Арсенал" – "Зенит": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

12 сентября, понедельник

"Рубин" – "Урал": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).