Никола Влашич: "В будущем ЦСКА станет играть лучше"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил результаты команды в чемпионате России. 21-летний хорватский футболист считает, что московский клуб станет играть лучше в будущем.
– На этом отрезке у нас были взлеты и падения, – приводит слова Влашича "Известия". – Это нормально для такой молодой и обновленной команды. Надеюсь, в будущем мы станем еще лучше, чем сейчас.
ЦСКА с 23 очками после 14 матчей занимает пятое место в чемпионате России.
Дополнительная информация
https://iz.ru/811201/sevastian-terletckii/podoshli-k-ekvatoru-v-rpl-otygrali-pochti-polovinu-matchei-sezona
Загрузка...