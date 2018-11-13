09:00 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "В будущем ЦСКА станет играть лучше"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил результаты команды в чемпионате России. 21-летний хорватский футболист считает, что московский клуб станет играть лучше в будущем.

– На этом отрезке у нас были взлеты и падения, – приводит слова Влашича "Известия". – Это нормально для такой молодой и обновленной команды. Надеюсь, в будущем мы станем еще лучше, чем сейчас.

ЦСКА с 23 очками после 14 матчей занимает пятое место в чемпионате России.

Дополнительная информация

https://iz.ru/811201/sevastian-terletckii/podoshli-k-ekvatoru-v-rpl-otygrali-pochti-polovinu-matchei-sezona

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