Никола Влашич: "У ЦСКА есть шансы даже на победу в чемпионате"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ отметил, что третья строчка – это хороший результат для армейцев.

– Что случилось с ЦСКА во втором тайме?

– Не знаю, что и сказать. В первом тайме мы могли забивать пять мячей, а во втором просто перестали играть. У соперника было много моментов, чтобы забить, был пенальти. Это были два разных тайма. В дальнейшем нам нельзя играть так отвратительно, как во втором тайме.

– Команда готова к игре с "Реалом"?

– Да, готова.

– Как оцените третье место перед перерывом?

– Мы можем и лучше. У ЦСКА были игры, где команда могла побеждать, но не брала три очка. Например, в матче с "Ростовом", где я не забил пенальти. Таких встреч было две или три в начале сезона, когда у нас не хватало ребят. Могли бы быть на втором или даже первом месте. Но и третья строчка – это тоже хороший результат. У нас сохраняются шансы на победу в чемпионате.

– Как оцените прошедшую часть сезона лично для себя?

– Она получилась хорошей, но я хочу стать лучше в следующей части чемпионата.

– Останетесь в ЦСКА?

– Посмотрим позже.



(Елена Григорьевская)