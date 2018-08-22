Никола Влашич: "Счастлив, что болельщики ЦСКА признали меня"

Новичок ЦСКА Никола Влашич в интервью Bobsoccer сказал, что ему понравилась атмосфера на домашнем стадионе армейцев. Хорватский полузащитник дебютировал за московский клуб в матче 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0).

– У вас уже сложилось впечатление об уровне российского чемпионата?

– На мой взгляд, он очень приличный. Сложно сравнивать с английской премьер-лигой, но точно значительно выше хорватского первенства, где я ранее выступал. Очень много борьбы, стыков, минимум пространства и времени для принятия решений. А ещё я хочу особо отметить наш домашний стадион. Он великолепен! Классная обстановка, отличная поддержка, болельщики гонят команду вперёд. Настоящая футбольная атмосфера!

– Вы уже после дебютного матча заслужили лестные отзывы от армейских болельщиков. Многие уже сейчас волнуются, что будет через год, когда истечет срок вашего пребывания в ЦСКА.

– Я провел только одну игру, впереди у нас много матчей и, надеюсь, побед. Болельщики признали меня, я очень этому счастлив. В далекое будущее не заглядываю, даже не думаю, что будет потом, придёт время, тогда и примем решение. Важнее всего то, что мне очень нравится в ЦСКА, меня здесь отлично приняли. Можете не сомневаться, и в последующих матчах я буду также отдавать всего себя на поле!

В 5-м туре премьер-лиги ЦСКА на выезде сыграет с "Рубином". Матч состоится 25 августа в Казани, начало – 16.30 по московскому времени.