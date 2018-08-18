Никола Влашич: "Ребята в ЦСКА хотят играть в футбол, а не просто бить мяч вперед"

Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич рассказал о своих первых впечатлениях от команды.

- ЦСКА - большой клуб. Я счастлив быть здесь. Уровень игры команды? По одному занятию сложно судить, вряд ли получится сразу составить мнение о каждом футболисте в отдельности, - сказал футболист в интервью клубному каналу на Youtube. - Но я уже понял, что все ребята в порядке. Они быстрые, у всех есть желание себя проявить и именно играть в футбол, а не просто бить мяч вперед. С нынешним тренером у нас должен получиться хороший сезон.

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