Никола Влашич: "После удаления казалось, что можем забить в каждой атаке"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился с "СЭ" впечатлениями от победы над тульским "Арсеналом" (3:0) в 4-м туре чемпионата России. Армейцы впервые выиграли в национальном первенстве. В трех стартовых турах армейцы набрали 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

- Это была хорошая игра, - сказал Влашич. - Мы бились и до первого гола, потом стало легче. Особенно во втором тайме, когда соперник остался в меньшинстве. Затем мы забили еще два. Думаю, это очень хорошо для нас. Это наша первая победа в чемпионате. Очень рад этому.

- Какой момент стал решающим - первый гол или удаление?

- Первый мяч был очень важен. Но, когда мы его забили, дело еще не было закончено. После удаления казалось, что можем забить в каждой атаке. Думаю этот момент был важнее.

- Как вам атмосфера на домашнем стадионе?

- Великолепная! Стадион не был заполнен, но казалось, что он битком. Наши фанаты очень шумные, а у арены отличная акустика.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 августа. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином". Тульский "Арсенал" днем ранее дома сыграет с "Ростовом". (Андрей МИХАЙЛОВ)