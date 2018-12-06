Никола Влашич: "Не могу себя представить игроком "Спартака"

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "Российской газете" отметил, что никогда не перейдет в "Спартак". Он также сравнил дерби в России и Хорватии.

– Можете сравнить дерби "Хайдук" – "Динамо" и "Спартак" – ЦСКА?

– Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби постоянно пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со "Спартаком" я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

– Но вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со "Спартаком"?

– О, конечно! За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно "Спартак". Хотя такой ненависти, как между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейтом" вроде как нет.

– Можете представить себя игроком "Спартака"?

– Нет. Это исключено.