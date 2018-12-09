Никола Влашич: "Могу ли я себя представить игроком "Спартака"? Нет, это исключено"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич исключил вероятность своего перехода в московский "Спартак".

"Мое главное футбольное воспоминание детства - дерби "Динамо" - "Хайдук". Мне было 7-8 лет, мы с отцом пошли на стадион. Эмоции были такие, что потом всю ночь не мог заснуть. А что творилось после игры! Сплит - маленький городок. И обычно после матчей мы доезжали до дома на машине за 10-15 минут. А после дерби мы попали в пробку на три часа! Для Сплита - настоящая катастрофа. Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со "Спартаком" я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

Успел ли я почувствовать, что значит для ЦСКА дерби со "Спартаком"? Конечно! За месяц до матча все уже говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно "Спартак". Хотя такой ненависти, как между "Бокой" и "Ривер Плейтом", вроде как нет. Могу ли я представить себя в качестве игрока "Спартака"? Нет. Это исключено", - сказал Влашич в интервью "Российской газете".

Никола Влашич пополнил состав ЦСКА перед началом текущего сезона. За армейцев он провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.