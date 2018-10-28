Никола Влашич: "Люблю ЦСКА, хочу и дальше прогрессировать в этой команде"

Хорватский нападающий ЦСКА Никола Влашич после поражения от "Краснодара" в матче 12-го тура РПЛ (1:2) ответил на вопрос о своем будущем в армейском клубе.

- Сейчас октябрь, сложно ответить на этот вопрос, - сказал Влашич. - Я люблю ЦСКА, болельщиков, мне нравится играть за этот клуб. Я хочу прогрессировать здесь и дальше. Наша задача - продолжать биться за место вверху турнирной таблицы.

Права на 20-летнего хавбека принадлежат английскому "Эвертону". ЦСКА арендовал Влашича до конца сезона-2018/19.

После 12-го тура РПЛ ЦСКА с 19-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице, "Краснодар", имея 22 балла, поднялся на второе место. (Константин Колмаков)

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