Никола Влашич: "Лучше всего я чувствую себя на позиции "десятки".

Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич рассказал, на каких позициях он может сыграть.

- У нас был разговор с тренером по поводу того, на какой позиции меня будут использовать, - сказал футболист в интервью клубному каналу на Youtube. - Лучше всего я чувствую себя на позиции "десятки". Но и другие варианты мне по душе. Например, "восьмерка" или роль оттянутого форварда при игре в два нападающих. Так что я могу быть полезен команде в разных качествах. Уверен, что усилю ЦСКА.

20-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа на правах аренды до конца сезона. В прошлом году он выступал за "Эвертон", в составе которого провел 19 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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