Никола Влашич: "Когда узнал об интересе ЦСКА, было только одно решение: приехать сюда"

Новичок ЦСКА Никола Влашич дал первое интервью после перехода в армейский клуб. 20-летний хавбек был арендован армейцами у "Эвертона" сроком на год.

- Я знал, что ЦСКА - большой клуб в с великой историей, - сказал Влашич. - Команда уже шесть лет подряд выступает в Лиге чемпионов. Когда я узнал об интересе со стороны ЦСКА, у меня было только одно решение: приехать сюда. Я рад, что я здесь.

Новичок ЦСКА Влашич. Кто он? //

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

