Никола Влашич: "Как только получил предложение от ЦСКА - сразу попросил "Эвертон" отпустить меня в Россию"

Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич рассказал, почему он согласился на переход.

- У меня было несколько других предложений помимо ЦСКА. Но как только получил предложение от армейцев - сразу пошел к спортивному директору "Эвертона" и сказал, что хочу поехать в Россию, - сказал футболист в интервью клубному каналу на Youtube. - Здесь не будет проблем с адаптацией. Думаю, что и к Москве привыкну очень быстро. Все, кого я спрашивал, говорили, что это отличный город, который мне подойдет.

20-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа на правах аренды до конца сезона. В прошлом году он выступал за "Эвертон", в составе которого провел 19 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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