Никола Влашич: "ЦСКА стоит на правильном пути"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейская команда выбрала правильную стратегию развития, направленную на усиление роли молодежи.

- Команда значительно изменилась, стала существенно моложе по сравнению с предыдущими годами, - приводит слова Влашича Novi List. - В клубе проводится политика, направленная на повышение целевых показателей с помощью качественных молодых игроков. Думаю, это правильный путь.

Влашич присоединился к армейцам 15 августа на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Он провел 3 матча в составе ЦСКА и отметился одной результативной передачей.

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