Никола Влашич: "ЦСКА может надеяться на победу в матче с "Ромой"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча 13-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) отметил, что верит в удачный результат матча Лиги чемпионов против "Ромы".

- Была тяжелая игра. Мы были лучше во владении мячом и создали больше моментов, но не забили. Результат несправедлив, но когда не забиваешь, не выигрываешь. Возможно, сегодня мы сыграли не очень хорошо. Мы действительно хорошо действуем, создаем моменты, но не забиваем. Бывают такие дни, как сегодня.

- К матчу с "Ромой" готовы?

- Нам предстоит очень сложная игра. Лига чемпионов – это что-то особенное. Нам нужно побеждать, чтобы была надежда пробиться в следующий раунд.

- Какие ожидания? "Рому" сможете обыграть?

- Мы сделаем все возможное. "Реал" же уже обыграли. Значит, можем надеяться на победу.

- Одно очко в двух последних играх – это кризис?

- Нет. Просто тяжело набирать очки против обороняющихся команд. Мы показали себя лучше. (Ярослав Сусов)