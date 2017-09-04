Никола Труич стал игроком "Тосно"

Сербский нападающий Никола Труич подписал контракт с "Тосно"​ в последний день трансферного окна, информирует официальный сайт клуба.

25-летний новичок ранее выступал за белградские "Партизан" и "Телеоптик", "Смедерево", израильский "Хапоэль" из Акко, "Haпpeдaк" из Крушеваца.

Последний сезон нападающий провел в "Войводине" из Нови-Сада. Также он имеет опыт выступления в молодежных и юношеских сборных Сербии.



Контракт с Труичем рассчитан на два года. В команде он будет выступать под номером 77.